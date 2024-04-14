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أحمد جودة - القاهرة - زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، يبدو أنه في محادثات جادة للعودة إلى عالم التدريب مرة أخرى.

عملاق اوروبي يبدأ مفاوضات جادة مع زيدان

وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، قام زيدان بمفاوضات مكثفة مؤخرًا مع نادي بايرن ميونخ، حيث يتم التحضير لاستبدال توماس توخيل في الموسم المقبل.

ويبدو أن زيدان، الذي كان قد رفض عروضًا سابقة من باريس سان جيرمان ويوفنتوس، قد فتح الآن الباب لفرصة العودة إلى عالم التدريب مرة أخرى.

وذكرت المصادر أن الاتصالات بين طرفي المفاوضات بدأت بالفعل، حيث قامت إدارة بايرن ميونخ بالتواصل مع وكيل زيدان لمعرفة استعداده لتولي المسؤولية.

وكانت إدارة النادي البافاري قد ناقشت في وقت سابق بدائل أخرى، مثل جوليان ناجلسمان وهانز فليك وجوزيه مورينيو، ولكن يبدو أن زيدان أصبح الخيار الأول الذي يدرسه النادي لتولي المسؤولية في الموسم القادم.