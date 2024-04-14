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أحمد جودة - القاهرة - أعلن برشلونة، اليوم الأحد، انتهاء أعمال ترميم المدرج الأول والثاني بملعب كامب نو، بنسبة 70%، وبدء عملية إعادة بناء الأجزاء الداخلية من الملعب.

برشلونة يزف بشرى لجماهيره بشأن كامب نو

وأوضح النادي الكتالوني أن أعمال الترميم، الجارية بملعب كامب نو، تسير وفقا للتوقعات، وأنه ينتظر في الأسابيع المقبلة رؤية الطابق السفلي، الذي سيسير عبره المشجعون لدخول المدرجات.

كما بدأ بناء أعمدة المدرج الثالث من سبوتيفاي كامب نو، وتتضح معالمها يوما بعد يوم، وفقا لما أكده البلوجرانا.

ومن المنتظر أن يعود فريق كرة القدم الأول بالبارسا للعب في كامب نو، نهاية العام الجاري، حسب توقعات النادي، وفي حضور 60% من إجمالي سعة الملعب.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، برصيد 70 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.