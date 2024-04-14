نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تحديد معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ العد التنازلي لموعد القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، التي تأتي في إطار مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام قمة الاهلي والزمالك على استاد "القاهرة الدولي"، غدًا الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل أحداث القمة بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية، عبر قناة أون تايم سبورتس الفضائية، بصوت المعلقين مؤمن حسن وأيمن الكاشف.

وسيتواجد مؤمن حسن، على القناة الصوتية الأولى لوصف أحداث لقاء القمة المرتقب بين الأهلي والزمالك، أما أيمن الكاشف فسوف يكون على الصوتية الثانية.

ويسعى فريق الأهلي، رغم أزمة إصاباته، لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط أما الزمالك فسوف يخوض المباراة بشعار رد الاعتبار ولا بديل عن الفوز.