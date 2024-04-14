نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فيتوريا يقدم شكوى رسمية ضد مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال الصدام الأخير بين مسؤولو اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام والمدير الفني السابق للفراعنة البرتغالي روي فيتوريا، بعد إقالته ورحيله عن قيادة المنتخب المصري.

وكلف الاتحاد المصري لكرة القدم حسام حسن أسطورة الكرة المصرية بتولي قيادة المنتخب الأول خلفا لفيتوريا.

- فيتوريا يشكو اتحاد الكرة

تقدم روي فيتوريا بشكوى رسمية ضد مسؤولو اتحاد الكرة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم(الفيفا)، بسبب المستحقات المتأخرة.

ويرغب المدرب البرتغالي في الحصول على قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في عقده وهو راتبه لمدة 3 أشهر.

حيث قام محامي فيتوريا بإرسال العديد من الإنذارات والتحذيرات لاتحاد الكرة للالتزام بتسديد الشرط الجزائي على دفعات حسب المتفق عليه، دون أي رد من اتحاد الكرة المصري.

