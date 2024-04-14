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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة المصري في المباراة المؤجلة من الجولة ال 10 الدوري العام.

أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة المصري بالدوري

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - سعد سمير - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - يوسف بعرور - فيڤور اكيم - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - احمد بلحاج - مروان عثمان.

موعد مباراة المصري وسيراميكا

تنطلق صافرة مباراة المصري وسيراميكا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وسيراميكا

من المقرر ان تنقل هذه المباراة على شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

محمود بسيوني حكمًا لمباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة هذه المباراة حيث يتكون الطاقم التحكيمي من محمود بسيوني حكمًا للساحة ومعه كل من هشام الدسوقي ومحمد عاطف الزناري كمساعدين، صبحي العمراوي حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم عمرو الشناوي بمعاونة من زميله محمد يوسف.

