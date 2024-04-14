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أحمد جودة - القاهرة - بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، يسعى إلى تدعيم خط وسط فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن الصفقة تعتمد على تبرئة اللاعب المستهدف من اتهامات مرتبطة بالمراهنات.

سبب مثير يهدد صفقة جوارديولا المنتظرة

يواجه لوكاس باكيتا، لاعب وسط نادي وست هام يونايتد، اتهامات بالتورط في قضية مراهنات، وهو ما قد يعرضه للإيقاف لفترة طويلة.

وفي مقال نشره فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، على شبكة "caughtoffside"، أشار إلى أن اهتمام مانشستر سيتي بباكيتا يعود إلى الصيف الماضي، لكن المفاوضات تم تجميدها في انتظار نتائج التحقيقات.

وأوضح رومانو: "تعتمد صفقة انتقال لوكاس باكيتا إلى مانشستر سيتي على نتائج التحقيقات الجارية مع اللاعب بشأن تورطه في المراهنات".

وختم: "من المتوقع أن يكون باكيتا مستعدًا ومتحمسًا للانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي في الصيف المقبل، بشرط تقديم التبرئة في التحقيقات المتعلقة به".