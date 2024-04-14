عاجل.. تسريب تشكيل باريس سان جيرمان في الإياب أمام برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر فرنسية، تشكيل باريس سان جيرمان أمام برشلونة في مباراة إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام يوم الثلاثاء المقبل.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة

يحل فريق باريس سان جيرمان، ضيفًا على برشلونة في إسبانيا يوم الثلاثاء، في مواجهة قوية وحاسمة.

وحسب قناة "تيلي فوت" الفرنسية فأن تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمباراة برشلونة سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: مينديز، هيرنانديز، ماركينيوس، أشرف حكيمي

خط الوسط: رويز، فيتنها، إيمري

خط الهجوم: كيليان مبابي، راموس، عثمان ديمبيلي

وكان فريق برشلونة قد فاز على مضيفه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الذهاب التي جرت الأربعاء المقبل.