نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قبل القمة 127".. فلاش باك لـ الديربي الأخير بين الأهلي والزمالك (ماذا حدث؟) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "قبل القمة 127".. فلاش باك لـ الديربي الأخير بين الأهلي والزمالك (ماذا حدث؟)

"قبل القمة 127".. فلاش باك لـ الديربي الأخير بين الأهلي والزمالك (ماذا حدث؟)، يتصدر ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك محركات البحث جوجل وأشعل مواقع التواصل الإجتماعي، مع اقتراب انطلاق صافرته.

وعادة ما تحظى قمة الأهلي والزمالك بمتابعة الكثير من جماهير الكرة في مصر والوطن العربي، لما تحمله المواجهة من نديه وشراره على مدار السنين الماضية منذ أن أنشأت كرة القدم المصرية.

"قبل القمة 127".. فلاش باك لـ الديربي الأخير بين الأهلي والزمالك (ماذا حدث؟)

ويتيح لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر البوابة الإلكترونية، تفاصيل هامة ويذكر أبرز الأحداث قبل القمة 127 المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية بـ 24 ساعة، لتسهيل عمليات البحث ذات الصلة في جوجل وجمع المعلومات الكافية التي يحتاجها الجميع.

وضمن الأحداث الجارية التي يرصدها دوت الخليج الرياضي، يثرد لكم ماذا حدث في القمة الأخيرة بين القطبين الأهلي والزمالك، سواء في الدوري المصري أو غيره.

تفاصيل الديربي الأخير بين الأهلي والزمالك

جاءت القمة الأخيرة بين القطبين الأهلي والزمالك كانت على الأراضي السعودية في شهر مارس المنصرم، بالتحديد يوم 8-3-2024، ضمن المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

وحقق المارد الأحمر في ذلك الحين الفوز باللقب، بعدما ضرب شباك نادي الزمالك بثنائية نظيفة في عرين الحارس محمد عواد، بعد مباراة مليئة بالإثارة والمتعة والندية.

وقد جاءت بداية المباراة حماسية من بين الطرفين وجماهير الناديين، واستطاع أن يستحوذ الفارس الأبيض على أحداث المباراة وكاد أن يحقق اللقب بالعديد من الفرص الضائعة، ولكن جاء صديق الأمس ومنافس اليوم "إمام عاشور" ليبادر بالتسجيل للأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 84، توقفت المباراة بعد العودة لتنقية الفيديو للتأكيد من صحة الهدف، ثم يعود القناص "محمد مجدي أفشه" بعد عشرة دقائق ليسجل ثاني اهداف المباراة وينتهي اللقاء بثنائية نظيفة.

"قبل القمة 127".. فلاش باك لـ الديربي الأخير بين الأهلي والزمالك (ماذا حدث؟)

القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك في الدوري

بينما إذا تحدثنا عن آخر الديربات القوية التي جمعت بين القطبين في منافسة الدوري المصري الممتاز، في تعود إلى الدور الثاني من الموسم المنقضي للبطولة 2022-2023.

وكان تاريخ المواجهة الأخيرة في القمة بالدوري يوم 13 يوليو 2023، حينما حقق المارد الأحمر الفوز الكبير برباعية مقابل هدف في شباك نادي الزمالك.

وعن أهداف المباراة سجل للنادي الأهلي الرباعية كلا من حسين الشحات هدفين، علي معلول هدف وحيد، ومحمد شريف مهاجم الأحمر السابق هدف أخير، فيما سجل للفارس الأبيض أحمد سيد زيزو الهدف الوحيد في المباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك المقبلة

ويستعد كلا من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره في نادي الزمالك، للمباراة المقبلة مساء غدًا الإثنين 15 إبريل 2024، في إطار منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي المباراة بين الأهلي والزمالك، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.