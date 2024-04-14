نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدل كبير بشأن جاهزية نجم مانشستر سيتي أمام الريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحوم الكثير من الشكوك حول جاهزية نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مباراة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

جدل كبير بشأن جاهزية نجم مانشستر سيتي أمام ريال مدريد

وسوف يلتقي ريال مدريد مع نظيره مانشستر سيتي مساء يوم الأربعاء القادم في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على ملعب الاتحاد.

وقام بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بإراحة العديد من اللاعبين في مباراة لوتون تاون أمس السبت مثل رودري وفيل فودين وجون ستونز وجاك جريليش.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات صحفية له:" جون ستونز يعاني بعض المشاكل والانزعاجات، إنه بخير، لكنه شعر بعدم الارتياح".

وأكد:" رودري بالفعل طلب مني الاستراحة في مباراة اليوم ضد لوتون تاون، وأنا وافقته على هذا، لأن أمامنا مباراة هامة ضد ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل".

