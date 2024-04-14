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أحمد جودة - القاهرة - "جولة في عقل كولر".. كيف يتمكن الأهلي من إيقاف القوة الضاربة لـ الزمالك؟

"جولة في عقل كولر".. كيف يتمكن الأهلي من إيقاف القوة الضاربة لـ الزمالك؟، لا صوت يعلو فوق صوت ديربي القاهرة المثير الذي يتكرر غدًا الإثنين، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي.

وتحظى قمة الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك بمتابعة كبرى من جماهير كرة القدم المصرية والعربية في جميع أنحاء الوطن العربي، لما تحمله المباراة من تاريخ مميز ونديه وشراره بين الفريقين على مر العصور.

"جولة في عقل كولر".. كيف يتمكن الأهلي من إيقاف القوة الضاربة لـ الزمالك؟

وينشغل بال الكثير من الجماهير بالحيرة والقلق من المواجهة سواء على الجانبين الأبيض أو الأحمر، لذلك يرغب العديد في معرفة ما يدور في عقل المدير الفني لفريقه المفضل لإدارة لقاء القمة.

"جولة في عقل كولر".. كيف يتمكن الأهلي من إيقاف القوة الضاربة لـ الزمالك؟

وفي هذا السياق، يحرص دوت الخليج الرياضي على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي والزمالك، ونبذة مختصرة عمل يدور في عقل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأحمر، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نادي الزمالك في منافسة الدوري المصري الممتاز على أرضية ستاد القاهرة الدولي غدًا الإثنين.

ويدرس كولر في الساعات الأخيرة لما قبل المباراة خطة اللعب الذي يرغب في تطبيقها ضد الزمالك، من أجل تحقيق الهدف والفوز بالمباراة لحصد الثلاث نقاط.

جولة في عقل كولر مدرب الأهلي

ويعاني كولر من ضربات كثيرة وغيابات مؤثرة بالفريق في الساعات الماضية، حيث يغسب من عن اللقاء المرتقب عدد من نجوم الأهلي الأساسيين نتيجة لكثرة الإصابات.

واستقر كولر على الدفع بـ مصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى نتيجة لغياب الشناوي للإصابة في الكتف، ولكن هناك بعض الأمور التي تربك عقل المدير الفني للنادي الأهلي.

ملامح تشكيل الأهلي ضد الزمالك في الدوري

وعند خط الدفع الرباعي حيرة بسيطة في عقل كولر، بعد تألق عمر كمال في مباراة الأهلي وزد الأخيرة بمركز شرطة الظهير الأيمن الذي يشغله محمد هاني العائد من الإصابة، ومن المتوقع أن يدفع بكلا من "محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول"، ويغيب ياسر إبراهيم نتيجة للإصابة.

وكما هو الحال يقع كولر في مأزق عند وضع خط الوسط، بسبب الإصابات الكثيرة في منطقة وسط الملعب، حيث لم يستقر حتى الآن على حالة مروان عطية وكوكا أيضًا بعد إصابة في الآلام الركبة، ويغيب إمام عاشور للإصابة في الكتف، إضافة إلى غياب أليو ديانج، ولكن من المتوقع أن يكون خط الوسط في ظل تلك الغيابات كالتالي "عمرو السولية، محمد مجدي أفشه، أكرم توفيق".

وعند الحديث عن الجزء الأمامي في التشكيل والأهم في المباراة، يقع أيضًا في حيرة ولكنه أقل نسبة من الوسط، فقد يغيب حسين الشحات بسبب الإصابة تحت العين، ولكن هناك عدة أوراق هجومية جديدة، والحيرة في مركز رأس الحربة حيث يؤدي الثلاثي الهجومي بشكل جيد، فقد سجل كهربا هدفين في لقاء إنبي قبل الأخير، إضافة إلى تسجيل وسام أبو علي هدف الفوز في مباراة زد بشباك علي لطفي، بجانب أنتوني موديست المتميز في تمريراته الدقيقة والتحرك خلف المدافعين، والتميز في الصراعات الهوائية.

ومن المتوقع أن يدفع كولر في الهجوم كالتالي، على الأطراف يبدأ بكلا من "رضا سليم وفي الجهة اليمنى كريم فؤاد أو طاهر محمد طاهر" بسبب عدم رغبة المدرب في مشاركة بيرسي تاو سريعًا بعد عودته من الإصابة، يضع في خط الهجوم محمود كهربا الذي يتميز دائمًا بحدته أمام المرمي في مواجهات الزمالك.