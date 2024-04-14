نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدق أو لا تصدق.. انضباط الجبلاية تستدعي الشيبي للتحقيق قبل ٣ ساعات من مباراة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في سابقة تدل على مدى التخبط داخل اتحاد الكرة ولجانه المختلفة، أرسل مسئولو الجبلاية استدعاء رسميا للدولي المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز للخضوع للتحقيق أمام لجنة الانضباط في الشكوى المقدمة ضده من النادي الأهلي وذلك في الواحدة ظهر غد الاثنين بمقر اتحاد الكرة.

انضباط الجبلاية تستدعي الشيبي للتحقيق قبل ٣ ساعات من مباراة بالدوري

الغريب في الأمر أن اتحاد الكرة ولجنة الانضباط طلبوا خضوع الشيبي للتحقيق دون النظر في جدول الدوري الممتاز خاصة وأن اللاعب مرتبط بخوض مباراة في الدوري مع بيراميدز بعد ٣ ساعات فقط من موعد استدعائه للتحقيق وتحديدا في الرابعة عصرا على استاد الجبل الأخضر أمام المقاولون العرب في الدوري.

وكشف مصدر مقرب من محمد الشيبي أن محامي اللاعب أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط يستغرب فيه موعد استدعاء اللاعب للتحقيق ولم يكلف أي منهم نفسه عناء النظر في جدول الدوري والتأكد من ارتباطات اللاعب وأنه سيكون في هذا التوقيت بمعسكر فريقه وفي طريقه إلى استاد الجبل الأخضر لخوض المباراة وأن ما حدث يؤثر بالسلب على اللاعب ويعبر عن مدى التخبط داخل الاتحاد.