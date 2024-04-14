نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة رغبة ألونسو في التعاقد مع كريستيانو رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن حقيقة رغبة الإسباني تشابي ألونسو في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حقيقة رغبة ألونسو في التعاقد مع كريستيانو رونالدو

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن تشابي ألونسو طلب من إدارة نادي بايرن ليفركوزن الألماني للتعاقد مع كريستيانو رونالدو في الميركاتو الصيفي القادم.

ويقترب تشابي ألونسو من التتويج بلقب بطولة الدوري الألماني مع نادي بايرن ليفركوزن هذا الموسم بعد تحقيقه مستويات رائعة للغاية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ليفركوزن نظيره فريق فيردر بريمن مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حالة تحقيقه الفوز فإنه يتوج بلقب بطولة الدوري الألماني رسميا.

