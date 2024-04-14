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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة آرسنال وأستون فيلا اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال أوروبا مع تردداتها

يشهد ملعب الإمارات مساء اليوم، الأحد 14 أبريل 2024، مواجهة كروية مثيرة تجمع بين فريقي آرسنال وأستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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مشاهدة مباراة آرسنال وأستون فيلا اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال أوروبا مع تردداتها

ملحمة كروية مرتقبة: آرسنال يستضيف أستون فيلا في معركة صراع الصدارة

وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى آرسنال للمحافظة على موقعه في وصافة الترتيب، بينما يطمح أستون فيلا لاستعادة المركز الثالث من مانشستر يونايتد.

وتُعد هذه المواجهة بمثابة فرصة ذهبية لآرسنال لتعزيز حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يتواجد حاليًا في صراع شرس مع ليفربول وتشيلسي على المقاعد الأربعة الأولى.

بينما يدخل أستون فيلا اللقاء بدافع تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط ومواصلة التواجد في المراكز المتقدمة.

وتشهد المواجهة تاريخًا طويلًا من التنافس بين الفريقين، حيث التقيا في 150 مباراة سابقة، فاز أرسنال في 68 مباراة، بينما فاز أستون فيلا في 46 مباراة، وتعادلا في 36 مباراة.

ويترقب عشاق ومتابعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم هذه المباراة القوية، والتي من المتوقع أن تشهد صراعًا تكتيكيًا مثيرًا بين المدربين ميكيل أرتيتا وستيفن جيرارد.

موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا



يُصغي عشاق وعشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي على حدٍ سواء، بفارغ الصبر، لسماع موعد انطلاق المباراة المُنتظرة بين فريقي أرسنال وأستون فيلا، والتي ستُقام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُقام هذه المواجهة الكروية المرتقبة على ملعب الإمارات، مساء اليوم الأحد، الموافق 14 أبريل 2024، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

تُنقل مباراة أرسنال وأستون فيلا، المقررة في إطار ربع نهائي الدوري الإنجليزي الممتاز، حصريًا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الرسمي الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتوفر المباراة على القنوات التالية:

بي إن سبورتس 1: بتعليق عصام الشوالي.

بي إن سبورتس HD 1: بتعليق عصام الشوالي.

بي إن سبورتس 2: بتعليق محمد بركات.

بي إن سبورتس HD 2: بتعليق محمد بركات.

بي إن سبورتس الإنجليزية: بتعليق باللغة الإنجليزية.

بي إن سبورتس 4: بتعليق باللغة العربية.

تطبيق بي إن سبورتس: يمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق بي إن سبورتس على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي.

موقع بي إن سبورتس: يمكن مشاهدة المباراة عبر موقع بي إن سبورتس الإلكتروني.

جدول الترددات

القناة التردد النايل سات بي إن سبورتس 1 12522 27.5 E بي إن سبورتس HD 1 12522 27.5 E بي إن سبورتس 2 11749 26 E بي إن سبورتس HD 2 11749 26 E بي إن سبورتس الإنجليزية 12522 27.5 E بي إن سبورتس 4 11749 26 E

ترتيب آرسنال وأستون فيلا في الدوري الأنجليزي 2024

ويحتل فريق أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 71 نقطة جمعها ويتساوي مع ليفربول في عدد النقاط، بينما يحتل نظيره أستون فيلا المركز الرابع برصيد 60 نقطة.