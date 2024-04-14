نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 127.. 3 لاعبين يهددوا شباك الزمالك في ديربي مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تضع جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أملا كبيرا على نجوم القلعة الحمراء في حسم لقاء القمة المرتقب أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق ضمن المواجهة مساء غدا الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري، ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر للبطولة.

- كولر يفاجئ الزمالك

ويجهز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي بعض الأوراق الهجومية الرابحة لمفاجئة دفاعات نادي الزمالك في المواجهة المرتقبة وحسم الديربي وزيادة فارق النقاط بين الغريمين.

ودخل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي حسابات التشكيل الأساسي لكولر في الديربي القادم أمام الزمالك بعد عودة اللاعب من الإصابة وتسجيل هدف الفوز في المواجهة الأخيرة أمام نادي زد في الدوري المصري.

ويتمتع ابو علي بتحركات سريعة ومميزة في دفاعات المنافس بجانب انطلاقاته المؤثرة وقوة تسديداته التي قد تهز الشباك في أي وقت.

ويظل التونسي علي معلول، أحد الأوراق الحاسمة في تشكيل مارسيل كولر بسبب مساهماته الهجومية الكبيرة والتي دائما ما تكون مصدر الخطورة الأول بسبب اختراقاته وعرضياته المتقنة.

كما يشكل تواجد المغربي رضا سليم جناح الأهلي ثقلا كبيرا على دفاعات الأبيض، بسبب مهارات اللاعب الكبيرة واختراقه مربع عمليات المنافس بنجاح ورؤيته المميزة في التمرير بين الخطوط والمساحات الصغيرة التي قد تحسم المباراة في أي وقت.

