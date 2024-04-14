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أحمد جودة - القاهرة - حسم النجم برونو جيماريش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مصيره من الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جيماريش يحسم مصيره من الانتقال لـ برشلونة

وبحسب تقارير صحفية فإن النجم برونو جيماريش أكد على سعادته مع نادي نيوكاسل يونايتد في الفترة الحالية ولا يفكر على الإطلاق في الرحيل.

وأبدى برشلونة الإسباني استعداده في التعاقد مع النجم برونو جيماريش في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وكذلك مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويقدم البرتغالي برونو جيماريش مستويات خارقة للغاية مع نادي نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وجعله مطمع للعديد من الأندية الكبرى.

ونجح فريق نيوكاسل يونايتد في الانتصار على نظيره توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف نظيفة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمس السبت.

