نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 127.. مارسيل كولر يختار عنصر المفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخطط السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، لتحضير مفاجأة جديدة في المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري والمؤجلة.

وتنطلق أحداث المباراة مساء غدا الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

- مفاجأة كولر للزمالك

وتضرب الغيابات المؤثرة تشكيل القلعة الحمراء قبل الديربي المنتظر حيث يغيب كل من ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي وإمام عاشور وحسين الشحات، ومازال الغموض يحيط بموقف مروان عطيه من المشاركة في لقاء القمة.

ويسعى مدرب الأهلي لمفاجأة البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك وتحضير بعض الأوراق السحرية التي ستؤثر على المباراة في ظل الغيابات التي تضرب المارد الأحمر.

واقترب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، من قيادة هجوم الأهلي في ديربي القاهرة المنتظر في ظل تراجع مستوى محمود عبد المنعم كهربا تهديفيا.

كما يخطط كولر لتحضير الورقة الرابحة التي نالت إشادة الجميع والخاصة بعمر كمال عبد الواحد في ظل قيامه بالواجبات الدفاعية والهجومية لإيقاف خطورة الجبهة اليسرى للفارس الأبيض بقيادة فتوح.

ويرغب المدرب السويسري في تعويض غياب مروان عطية المحتمل للحفاظ عليه من عودة الإصابة العضلية، ومشاركة أحمد نبيل كوكا في وسط الملعب بجانب عمرو السولية.

