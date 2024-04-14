نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبلغ ضخم.. كم طلب محامي فيتوريا من اتحاد الكرة المصري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل محامي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني انذارًا رسميًا طلب فيه الحصول على كامل عقد المدرب السابق للفراعنة وذلك حتى نهاية مدته.

محامي فيتوريا يتوعد الفراعنة

وسبق وأن قام محامي فيتوريا بالتأكيد على أنه سيواصل ملاحقة مجلس الجبلاية لعدم تنفيذ جدولة مبلغ الشرط الجزائي في المواعيد المحددة.

ينذز ذلك الأمر بكارثة كبيرة تهدد اتحاد الكرة المصري في حالة إن تم تصعيد الأمر لـ فيفا أو المحكمة الرياضية

وأفادت بعض المصادر أن اتحاد الكرة يتحفظ على الدفع للمدرب بحثا عن ثغرة في تعاقده حيث أن المبلغ الذي ما يطلبه المحامي قد يصل لـ ٤ مليون و٦٠٠ ألف دولار.

وكان اتحاد الكرة المصري قد اعلن قالة فيتوريا من منصبه عقب الخروج من امم افريقيا وتوديع دور المجموعات بالخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الجزاء الترجيحية.