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أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق نابولي مع ضيفه فروسينوني 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بالجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أنهى نابولي الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف أحرزه ماتيو بوليتانو في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني، تمكن فروسينوني من تعديل النتيجة عن طريق الدولي المغربي وليد شديرة في الدقيقة 50، قبل أن يتمكن فيكتور أوسيمين من منح نابولي التقدم مرة أخرى في الدقيقة 63.

شديرة يقود فروسينوني إلى التعادل مع نابولي



ولكن تمكن شديرة من تعديل النتيجة لفروسينوني مرة أخرى في الدقيقة 73.

ورفع نابولي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن، محققًا التعادل العاشر له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 13 مباراة والخسارة في تسع.

في المقابل، رفع فروسينوني رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشر، وكان هذا التعادل هو التاسع له في الدوري الإيطالي هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والخسارة في 17.