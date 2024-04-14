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أحمد جودة - القاهرة - خلال استراحة الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، قام الأسطورة المصرية لكرة القدم، محمد أبو تريكة، بتقديم تحليل دقيق لأداء الفريق الأحمر.

أبو تريكة ينتقد مستوى ليفربول أمام كريستال بالاس

بعد أن انتهت الـ45 دقيقة الأولى بتقدم كريستال بالاس بهدف واحد، أبدى أبو تريكة استياءه من أداء ليفربول واصفًا إياه بالغير مقبول بالمرة.

في تصريحاته أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية، عبر أبو تريكة عن رأيه القاسي قائلًا: "يبدو وكأن منافسي ليفربول هو برشلونة، وليس كريستال بالاس". وأضاف بأن الهدف الذي سجله كريستال بالاس كان يشبه أسلوب لعب برشلونة بتحرك الكرة بسرعة ودقة.

وأشار إلى أن لاعبي ليفربول بدوا مفتقدين لروح الفريق والتنظيم، معربًا عن استيائه من سوء الأداء الذي ظهر على وجوههم. واستمر في انتقاد أداء خط الوسط مشيرًا إلى فقدانهم للكرة بشكل متكرر ومنحهم كريستال بالاس الفرصة للعب براحة.

بالإضافة إلى ذلك، أكد أبو تريكة على أهمية تحفيز الفريق من قبل المدرب يورجن كلوب في غرفة الملابس خلال استراحة الشوط، مطالبًا بردة فعل إيجابية في الشوط الثاني من اللقاء.