أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024

موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024 يترقب الجماهير من جميع بلاد العالم انطلاق منافسة الفريقين آرسنال ضد نظيره أستون فيلا وسط تحديات قوية من الفريقين لتحقيق الفوز، مما يحرص فريق آرسنال على مكانته بين الفرق وسعيه الملحوظ من أجل الانتقال إلى صدارة الدوري،نجح فريق آرسنال أن يحصد أعلى رصيد من النقاط بين مختلف الفرق مما يزداد حرص فريق استون فيلا عند مواجهة نظيره لأنه يأمل أن يرتفع ترتيبه عند تحقيق الفوز في المباراة القادمة، العد التنازلي على لقاء الفريقين ولذلك نستعرض لحضراتكم عبر موقعنا دوت الخليج موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024 ترقبوا معنا.

موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024



منافسة قوية ونارية يترقبها عشاق الساحرة المستديرة بفارغ من الصبر بين ارسنال واستون فيلا اليوم الأحد 14 من أبريل 2024 وبعد ساعات قليلة ضمن منافسات الأسبوع 33 من الدوري الإنجليزي، حيث تقام مباراة الفريقين على استاد الإمارات وسط حضور جماهيري كبير، وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 5.30 مساءً بتوقيت مصر والساعة 6.30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 7.30 مساءً حسب توقيت الإمارات، ويشهد اللقاء بين الفريقين منافسة قوية ويحاول آرسنال تعويض خسارته أمام نظيره أستون فيلا الذي حقق الفوز في المباراة السابقة بنتيجة 1-0.



القنوات الناقلة مباراة ارسنال واستون فيلا



أصبح مكانة ارسنال وترتيبه في الدوري الانجليزي لموسم 2024 الثانية برصيد 71 نقطة بفارق 3 نقاط بينه وبين مان سيتي الذي يحتل صدارة الدوري، بينما يحتل استون فيلا الترتيب الرابع مقابل 60 نقطة بفارق 11 نقطة بينه وبين آرسنال، واليوم بعد ساعات يتم نقل البث الحي المباشر لمباراة الفريقين آرسنال وأستون فيلا فقط على شاشة قناة بي ان سبورت 1 بجودة hd بصوت المعلق الشهير عصام الشوالي.