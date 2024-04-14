نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أستون فيلا لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيمري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق أرسنال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أستون فيلا الرسمي لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا، كارلوس، ب أو، ديجني.

خط الوسط: زانيولو، تيليمانس، ماكجين.

خط الهجوم: روجيرز، ديابي، واتكينز.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد أستون فيلا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

