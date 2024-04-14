نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: زينتشينكو - جابريال - ويليام ساليبا - بن وايت.

خط الوسط: تروسارد - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: كاي هافيرتز - جابريال خيسوس - بوكايو ساكا.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد أستون فيلا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

