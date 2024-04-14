عاجل.. استدعاء محمد الشيبي للتحقيق أمام لجنة الانضباط بعد شكوى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يجد محمد الشيبي، نجم نادي بيراميدز، نفسه في موقف حرج حيث تم استدعاؤه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم للتحقيق أمام لجنة الانضباط، يُنتظر أن يُجرى هذا التحقيق في الواحدة ظهر يوم الاثنين المقبل في مقر الجبلاية، تأتي هذه الخطوة بناءً على شكوى تقدم بها النادي الأهلي ضد الشيبي.

استدعاء محمد الشيبي للتحقيق أمام لجنة الانضباط

وكشف مصدر من داخل الجبلاية، أن الاتحاد قد بعث بالاستدعاء الرسمي للشيبي لمواجهة التحقيق بسبب الشكوى المقدمة ضده من قبل الأهلي. يأتي ذلك بعد أن قام الشيبي بتقديم شكوى للمحاكم المدنية بعد أن اعتدى حسين الشحات لاعب الأهلي عليه بعد مباراة الفريقين.

لكن مفاجأة أتت من محامي الشيبي الذي بعث بخطاب رسمي للاتحاد ولجنة الانضباط، حيث أعرب فيه عن استغرابه من توقيت الاستدعاء للتحقيق.

وأشار إلى أن هذا التوقيت يتزامن مع سفر الشيبي مع فريقه إلى الإسكندرية لخوض مباراتهم ضد المقاولون العرب في الدوري الممتاز المصري.

وأكد المحامي أن الشيبي سيكون في تلك الفترة بمعسكر الفريق وعلى طريقه إلى استاد الجبل الأخضر لخوض المباراة، مما يعرقل استعداداته للمباراة ويهدد مشاركته فيها.

من المتوقع أن يلتقي بيراميدز مع المقاولون العرب في تمام الرابعة عصرًا غدًا الاثنين، على ملعب "الجبل الأخضر"، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.