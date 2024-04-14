نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. أبو تريكة ينتقد مستوى ليفربول أمام كريستال بالاس ومبلغ ضخم طلبه محامي فيتوريا من اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاحد 14-4-2024 في السطور التالية:

أبو تريكة ينتقد مستوى ليفربول أمام كريستال بالاس

خلال استراحة الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، قام الأسطورة المصرية لكرة القدم، محمد أبو تريكة، بتقديم تحليل دقيق لأداء الفريق الأحمر.

بعد أن انتهت الـ45 دقيقة الأولى بتقدم كريستال بالاس بهدف واحد، أبدى أبو تريكة استياءه من أداء ليفربول واصفًا إياه بالغير مقبول بالمرة.

في تصريحاته أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية، عبر أبو تريكة عن رأيه القاسي قائلًا: "يبدو وكأن منافسي ليفربول هو برشلونة، وليس كريستال بالاس". وأضاف بأن الهدف الذي سجله كريستال بالاس كان يشبه أسلوب لعب برشلونة بتحرك الكرة بسرعة ودقة.

وأشار إلى أن لاعبي ليفربول بدوا مفتقدين لروح الفريق والتنظيم، معربًا عن استيائه من سوء الأداء الذي ظهر على وجوههم. واستمر في انتقاد أداء خط الوسط مشيرًا إلى فقدانهم للكرة بشكل متكرر ومنحهم كريستال بالاس الفرصة للعب براحة.

بالإضافة إلى ذلك، أكد أبو تريكة على أهمية تحفيز الفريق من قبل المدرب يورجن كلوب في غرفة الملابس خلال استراحة الشوط، مطالبًا بردة فعل إيجابية في الشوط الثاني من اللقاء.

مبلغ ضخم طلبه محامي فيتوريا من اتحاد الكرة

أرسل محامي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني انذارًا رسميًا طلب فيه الحصول على كامل عقد المدرب السابق للفراعنة وذلك حتى نهاية مدته.

وسبق وأن قام محامي فيتوريا بالتأكيد على أنه سيواصل ملاحقة مجلس الجبلاية لعدم تنفيذ جدولة مبلغ الشرط الجزائي في المواعيد المحددة.

ينذز ذلك الأمر بكارثة كبيرة تهدد اتحاد الكرة المصري في حالة إن تم تصعيد الأمر لـ فيفا أو المحكمة الرياضية

وأفادت بعض المصادر أن اتحاد الكرة يتحفظ على الدفع للمدرب بحثا عن ثغرة في تعاقده حيث أن المبلغ الذي ما يطلبه المحامي قد يصل لـ ٤ مليون و٦٠٠ ألف دولار.

مارسيل كولر يختار عنصر المفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

يخطط السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، لتحضير مفاجأة جديدة في المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري والمؤجلة.

وتنطلق أحداث المباراة مساء غدا الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتضرب الغيابات المؤثرة تشكيل القلعة الحمراء قبل الديربي المنتظر حيث يغيب كل من ياسر إبراهيم ومحمد الشناوي وإمام عاشور وحسين الشحات، ومازال الغموض يحيط بموقف مروان عطيه من المشاركة في لقاء القمة.

ويسعى مدرب الأهلي لمفاجأة البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك وتحضير بعض الأوراق السحرية التي ستؤثر على المباراة في ظل الغيابات التي تضرب المارد الأحمر.

واقترب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، من قيادة هجوم الأهلي في ديربي القاهرة المنتظر في ظل تراجع مستوى محمود عبد المنعم كهربا تهديفيا.

كما يخطط كولر لتحضير الورقة الرابحة التي نالت إشادة الجميع والخاصة بعمر كمال عبد الواحد في ظل قيامه بالواجبات الدفاعية والهجومية لإيقاف خطورة الجبهة اليسرى للفارس الأبيض بقيادة فتوح.

