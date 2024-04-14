نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يسقط أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أحداث مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

سجل إيبريشي إيز أول أهداف اللقاء لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 14، بعد عرضية أرضية من تيريك ميتشل من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها إيز بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

وأنقذ روبرتسون لاعب ليفربول مرماه من الهدف الثاني لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 17، بعد تسديدة رائعة من جون فيليب ماتيتا من داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس أليسون بيكر وكادت أن تسكن الشباك ولكن أبعدها روبرتسون ببراعة من على خط المرمى.

ومنعت العارضة هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 27، بعد تسديدة من واتارو إيندو من على حدود منطقة الـ6 ياردات.

وفي الدقيقة 29، أنقذ دين هندرسون حارس كريستال بالاس مرماه من هدف التعادل لصالح ليفربول، بعد عرضية من روبرتسون من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها لويس دياز بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، ولكن أبعدها الحارس من يسار مرماه.

وسدد محمد صلاح لاعب ليفربول في الدقيقة 34، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس.

وصوب داروين نونيز لاعب ليفربول تصويبة قوية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولك أبعدها ببراعة الحارس دين هندرسون من منتصف مرماه.

وأهدر كورتيس جونز انفرادًا تامًا بمرمى كريستال بالاس في الدقيقة 75، بعد تمريرة رائعة بوجه القدم الخارجي من كودي جاكبو إلى جونز الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير الكرة، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ترتيب فريقي ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 71 نقطة، بعد الفوز في 21 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 3 مواجهات، فيما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 15 مواجهة.