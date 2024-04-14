انت الأن تتابع خبر ملخص مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.. هزيمة موجعة للريدز (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهت مباراة ليفربول وكريستال بالاس بخسارة الريدز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز واحتضنها ملعب أنفيلد.

نتيجة مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وسجل هدف مباراة ليفربول وكريستال بالاس الوحيد في اللقاء اللاعب إيبيريشي إيز في الدقيقة الرابعة عشر من الشوط الأول، وحاول الريدز تسجيل هدف التعادل في الدقيقة السابعة والعشرين عن طريق تسديدة من اللاعب واتارو إيندو ولكن كرة اللاعب جاءت في العارضة لتنتهي مباراة ليفربول وكريستال بالاس بخسارة الريدز بهدف نظيف.

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد أتالانتا

ويلتقي ليفربول في المباراة القادمة ضد فريق أتالانتا الإيطالي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي وتقام المباراة يوم الخميس 18 أبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز أتالانتا بثلاثية نظيفة على الأنفيلد.

بينما يلتقي كريستال بالاس ضد نظيرة وست هام يونايتد في إطار مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي وتقام المباراة يوم الأحد 21 أبريل الجاري مع تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة كريستال بالاس