نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف اللقاء ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقي نادي ليفربول خسارة من نظيره كريستال بالاس بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

سجل إيبريشي إيز أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح كريستال بالاس في الدقيقة 14، بعد عرضية أرضية من تيريك ميتشل من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها إيز بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره فولهام يوم الأحد المقبل 21-4-2024 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "كرافن كواتيج"، وذلك في إطار الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

