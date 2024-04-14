تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - شارك محمد صلاح كأساسي في مواجهة فريقه ليفربول ضد كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر ليفربول بهدف دون رد في المباراة التي جرت على أرضية ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ33 من البطولة المحترفة.

تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول وكريستال بالاس

بعد هذه المواجهة، استقر رصيد فريق ليفربول عند 71 نقطة، ووجد نفسه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقييم "فوت موب" لأداء محمد صلاح وصل إلى 6.5 من 10، حيث سدد اللاعب على المرمى مرتين ونجح في تسديداته بدقة تامة.

كما قام بخلق خمس فرص لفريقه، لكنه أهدر فرصة واضحة للتسجيل. وفي النواحي الفنية، لمس الكرة 45 مرة، بينما كان له 10 لمسات داخل منطقة الجزاء الخصم.

على الصعيد الفردي، لم ينجح صلاح في تمرير أي لاعب من كريستال بالاس، وفاز في صراع واحد فقط من أصل سبع صراعات أرضية.