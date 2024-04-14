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أحمد جودة - القاهرة - يرغب مشجعو الريدز في معرفة موعد مباراة ليفربول القادمة الخسارة أمام كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في المواجهة القوية التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول القادمة بعد الخسارة أمام كريستال بالاس

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره أتلانتا يوم الخميس المقبل 18 أبريل 2024 على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وأتلانتا يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أتلانتا في الدوري الأوروبي

تنقل مباراة ليفربول ضد أتلانتا مساء الخميس المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

