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أحمد جودة - القاهرة - "حيرة جوميز".. هل يعاقب أبناء الأهلي كتيبة كولر بقميص الزمالك؟ (مفاجأت بالجملة)

"حيرة جوميز".. هل يعاقب أبناء الأهلي كتيبة كولر بقميص الزمالك؟ (مفاجأت بالجملة)، تتجه أعين عاشقي ومحبي كرة القدم المصرية والعربية نحو المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في القمة 127 ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي.

ويتميز لقاء القمة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك بالمتعة والندية المميزة، على مر العصور لما يحمله القطبين من تاريخ مميز وحافل في الكرة المصرية والعربية.

"حيرة جوميز".. هل يعاقب أبناء الأهلي كتيبة كولر بقميص الزمالك؟ (مفاجأت بالجملة)

وبات سؤال ما التشكيل الأنسب للزمالك في ظل الوفرة العددية الكبيرة ضد الأهلي؟، يتردد في أذهان عشاق الفارس الأبيض، قبل الموقعة المرتقبة الذي لا يتبقى عليها سوى ساعات على انطلاقها.

"حيرة جوميز".. هل يعاقب أبناء الأهلي كتيبة كولر بقميص الزمالك؟ (مفاجأت بالجملة)

لذلك يرغب دوت الخليج الرياضي في توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي والزمالك، والحيرة التي تدور في عقل جوميز مدرب للنادي الأبيض لوضع التشكيل المناسب في القمة، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

هل يُعاقب الأهلي من أبنائه بقميص الزمالك؟

يرغب جوميز مدرب الزمالك في معاقبة الأهلي بمباراة القمة القادمة، وذلك عن طريق أبناء الأحمر المنضمين إلى صفوف نادي الزمالك حديثًا من بداية الانتقالات الشتوية الماضية.

فقد ضم الزمالك ثلاثي الأهلي السابق أحمد حمدي وناصر ماهر وعبدالله السعيد، وإذا يتسلح الأبيض بقوة قوية ودفعة معنوية خاصة في ظل وجودهم بالفريق، فمن المتوقع أن يصنع الثلاثي الفارق خاصة وجود الثنائي ناصر ماهر وأحمد حمدي في المقدمة الهجومية.

خطة جوميز مدرب الزمالك أمام الأهلي

يختلف نادي الزمالك في لقاء القمة القادم عن الاهلي، حيث يتسلح الأبيض بعده أسلحة هجومية كبيرة ووفرة عددية في المركز ويعتبر كاملًا للعدد قبل المباراة.

يعتمد جوزيه جوميز مدرب الزمالك على الضغط العالي من بداية منطقة الجزاء، وسرعة إعادة الكرة ومردود بدني عالي طوال أحداث المباراة.

كان يعتمد جوميز في بدايته مع الأبيض على خطة اللعب 4231 ولم تأتي بثمارها مع نادي الزمالك وأصبح بلا هوية قوية، واللعب بعشواقيه وأداء غير متزان بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

إلا أن أدرك سريعًا ليغير خطته بالدفع برباعي في الخلف، وثلاثي وسط ومثله في الهجوم، ليحكم طريقة اللعب الجيدة والإدارة الحكيمة في المباريات للخروج بمكاسب اللقاء.

ويتوفر لدى جوميز عدة أسلحة عددية كبرى خاصة في الوسط والهجوم، حيث يضم الأبيض أحمد حمدي وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر، وعبدالله السعيد، ونبيل عماد دونجا، وعمر جابر، ومصطفى شلبي وغيرهم الكثير.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل الأنسب لنادي الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي مساء الغد الإثنين الموافق 15 إبريل 2024، في إطار منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويفتتح ملعب ستاد القاهرة الدولي اب أبوابه ليحتضن المباراة بين الأهلي والزمالك، ومن المقرر أن تبدأ صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.