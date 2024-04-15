نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 127.. زيزو الأغلى تسويقيًا بين لاعبي الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد جماهير القطبين لمواجهة كبيرة تجمع بين الأهلي والزمالك في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز "دوري نايل".

وباتت أجواء المباراة على صفيح ساخن، من أجل حصد اللقب الغالي وحصد النقاط الثلاث.

وقبل المباراة يتصدر أحمد زيزو لاعب الزمالك قائمة اللاعبين الأغلى تسويقيا بمبلغ 5 مليون يورو.

ومن خلقه جاء لاعب خط وسط الأهلي اليو ديانج المركز الثاني 4.50 مليون يورو.

وبشكل عام تبلغ القيمة التسويقية للاهلي 32.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.55 مليون يورو.

قائمة اللاعبين الأغلى في الأهلي:-

1- أليو ديانج: 4.50 مليون يورو

2- محمد عبد المنعم: 3.00 مليون يورو

3- محمد الشناوي: 2.50 مليون يورو

4- رضا سليم: 2.20 مليون يورو

5- إمام عاشور: 2.00 مليون يورو

وجاء أغلى 5 لاعبين في الزمالك، كالتالي:-

1- أحمد سيد زيزو: 5.00 مليون يورو

2- محمود الونش: 1.60 مليون يورو

3- أحمد فتوح: 1.30 مليون يورو

4- سيف الدين الجزيري: 1.00 مليون يورو

5- نبيل دونجا: 1.00 مليون يورو

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.