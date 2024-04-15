نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 ممنوعات للجمهور في قمة الزمالك والأهلي.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة استاد القاهرة الدولي، عن قائمة الممنوعات الخاصة بالجمهور في مباراة القمة المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية، الزمالك والأهلي، مساء اليوم الإثنين.

يستضيف استاد القاهرة الدولي، لقاء القمة بين الزمالك والأهلي، الذي يأتي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

وتقام مباراة الزمالك ضد الأهلي، اليوم الإثنين، عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

ويحضر اللقاء، 20 ألف متفرج، بواقع 10 آلاف متفرج لكل نادٍ، وقد حدد مسؤولو استاد القاهرة قائمة الممنوعات المحظور على الجمهور اصطحابه معه.

وجاءت قائمة الممنوعات، على النحو التالي:

1- الألعاب النارية

2- أقلام أشعة الليزر

3- المعلبات المعدنية

4- المعلبات الزجاجية

5- الباور بانك

6- السماعات اللاسلكية

7- أسلاك الشاحن