كلوب ينتقد أداء ليفربول أمام كريستال بالاس: لن نفوز بلقب الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أقرّ المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، بأنه من الصعب على فريقه تحقيق لقب الدوري الإنجليزي إذا استمروا في تكرار الأداء الذي قدموه في مباراتهم يوم الأحد ضد كريستال بالاس، جرت المباراة بين الفريقين على ملعب "الأنفيلد" ضمن جولة الثالثة والثلاثين من البريميرليج.

كلوب ينتقد أداء ليفربول أمام كريستال بالاس

وكانت النتيجة مفاجئة لصالح كريستال بالاس الذي فاز بهدف دون رد على أرض ليفربول، مما أدى إلى تجميد رصيد الفريق عند 71 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

في الوقت الحالي، يتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري برصيد 73 نقطة، تليه آرسنال في المركز الثاني برصيد 71 نقطة ولكن بفارق الأهداف عن ليفربول.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، قال كلوب: "ليس لدي غباء، الإجابة واضحة جدًا، إذا استمررنا في الأداء الذي قدمناه في الشوط الأول، كيف سنفوز بالدوري؟".

وأضاف: "إذا تمكنا من اللعب بالطريقة نفسها التي لعبنا بها في الشوط الثاني، سنكون قادرين على الفوز في المباريات، يجب أن نكون قويين عندما يواجه الآخرون صعوبات".

وتابع: "نحن على وشك خوض سلسلة من 4 مباريات صعبة في الخارج، لا يوجد شيء سهل في ذلك".

وفي ختام تصريحه، أشار كلوب إلى أن الانتقادات التي يتلقونها في هذه اللحظة هي شيء جيد تمامًا، وأنهم يجب أن يتعاملوا معها بشكل جيد.