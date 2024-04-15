نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب توتنهام السابق يطالب صلاح بالبقاء مع ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هاري ريدناب المدير الفني السابق لفريق توتنهام، عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، مشيرًا إلى أنه من أعظم لاعبي العالم في الوقت الحالي.

ريدناب يتحدث عن صلاح

وقال ريدناب، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "محمد صلاح من أعظم اللاعبين، وأعرف الكرة المصرية جيدا وزرت مصر أكثر من مرة".

وتابع: "أعرف ميدو وحسام غالي بالطبع، لكنهم رحلوا عن توتنهام قبل قيادتي للسبيرز".

وواصل ريدناب، أنه يتمنى بقاء نجمنا المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول، وشدد على أن مانشستر سيتي سيتوج بالبريميرليج هذا الموسم.

وأكمل: "خسارة ليفربول أمام كريستال بالاس صدمة كبيرة، وأتوقع فوز مانشستر سيتي بالبريميرليج، حيث لن يخسروا في المباريات المتبقية".

واختتم: "صلاح تلقى عروضًا مغرية مؤخرًا، وأتمنى بقاؤه في البريميرليج، لكن القرار له في النهاية".