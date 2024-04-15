نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كواليس استبعاد نجم الأهلي من لقاء الزمالك بفرمان كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، استبعاد مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة المارد الأحمر لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

استبعاد مروان عطية لعدم الجاهزية الكاملة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض ضم مروان عطية لاعب وسط الفريق، لقائمة الزمالك في الدوري لعدم المجازفة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر تحدث مع الجهاز الطبي من أجل الاطلاع على حالة مروان عطية وسط متابعة من محمود الخطيب، والجهاز الطبي أكد جاهزيته".

وأضاف أمير هشام: "المدير الفني استفسر من الجهاز الطبي عن نسبة جاهزية اللاعب وجاءت بنسبة 80%، ليقرر المدير الفني عدم ضمه حتى تكون نسبة جاهزيته 100%، وتحدث مع مروان عطية وأكد له أنه سوف يستبعده من مواجهة القمة خوفًا من تفاقم إصابته واحتياجه في دوري أبطال إفريقيا".