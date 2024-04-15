نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مفاجئ من نجم الزمالك حول مواجهة الأهلي في القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق، أن مباراة القمة المرتقبة، اليوم الإثنين، في بطولة الدوري الممتاز خارج التوقعات مهما كانت الظروف التي تسبق المباراة.

تصريحات أيمن يونس حول قمة الزمالك والأهلي

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن فريق الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة في مواجهة الزمالك اليوم في القمة المرتقبة بين القطبين".

وتابع: "فريق الأهلي يمتلك دكة بدلاء ثقيلة في مواجهة فريق الزمالك رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق الأحمر".

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك، اليوم الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.