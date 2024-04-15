نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات مثيرة للجدل من نجم الزمالك لمباراة القمة ضد الاهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك الأفضل فنيًا قبل مباراة الأهلي غدًا الاثنين في بطولة الدوري الممتاز.

تصريحات أيمن يونس

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: من وجهة نظري أن ظروف مباراة القمة غدًا الاثنين مهيئة لفوز الزمالك على الأهلي في مشوار التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتابع: الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة في مواجهة الزمالك غدًا ويجب أن يستغل الفريق الأبيض الفرصة في تحقيق الفوز في لقاء الغد.

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب كأس مصر في شهر مارس الماضي على حساب الزمالك بعد الفوز عليه، بنتيجة هدفين دون رد.