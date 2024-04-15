نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز..القيمة السوقية للاعبي الفريقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلى والزمالك قطبا الكرة المصرية لمواجهة مرتقبة، اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile، ويبحث كلا الفريقين عن الظفر بالثلاث نقاط من أجل التقدم في جدول الترتيب.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

وتاريخيًا، تُعد هذه المباراة هي الرقم 95 بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث فاز الأحمر في 36 مباراة، فيما فاز الأبيض في 21 لقاء، وانتهت 37 مباراة بالتعادل.

وكان آخر لقاء يجمع بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري قد أقيم في 13 يوليو 2023، حيث حقق الأهلي الفوز بنتيجة 4-1.

وفي آخر 10 مباريات جمعت بينهما بالدوري المصري، فاز الأهلي في 6 مباريات، فيما فاز الزمالك في مباراة وحيدة، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.



القيمة التسويقية لأجانب الأهلي والزمالك

وتأتي القيمة التسويقية لأجانب الأهلي كالتالي:

المالي أليوديانج 4.5 مليون يورو المغربي رضا سليم 2.20 مليون يورو الجنوب إفريقي بيرسي تاو 1.50 مليون يورو الفلسطيني وسام أبوعلي 1.50 مليون يورو التونسي محمد الضاوي كريستو مليون يورو التونسي على معلول 900 ألف يورو الفرنسي أنتوني موديست 700 ألف يورو

وتأتي القيمة التسويقية لأجانب الزمالك كالتالي:

التونسي سيف الجزيري مليون يورو التونسي حمزة المثلوثي 600 ألف يورو السنغالي إبراهيما نداي 500 ألف يورو الفلسطيني ياسر حمد 400 ألف يورو البينيني سامسون أكينولا 250 ألف يورو الأوغندي ترافيس موتيابا 203 آلاف يورو



قائمة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك:

في حراسة المرمي: مصطفي شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: على معلول، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، محمد هاني، عمر كمال عبدالواحد، كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي «أفشة»، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: وسام أبوعلى، محمود كهربا، أنتوني موديست.

قائمة الزمالك في لقاء القمة



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد- معاذ علاء الدين- محمود أشرف..

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- ياسر حمد- أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي – سيف فاروق جعفر- سيد عبدالله «نيمار» – ترافيس موتيابا- ناصر ماهر – عبدالله السعيد- أحمد مصطفى «زيزو».

خط الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.