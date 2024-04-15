نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. مدرب توتنهام السابق يكشف مفاوضات الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر هاري ريدناب المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود مفاوضات سابقة مع فريقي الأهلي والزمالك لتولي قيادتهم.

وأشاد ريدناب في تصريحاته بمستوى الكرة المصرية وأنه يتابعها في بعض الأحيان.

- مفاوضات الأهلي والزمالك مع ريدناب

وأكد هاري ريدناب المدير الفني السابق لتوتنهام، أنه تلقى عروضا لتدريب قطبي الكرة المصرية قبل سنوات.

وأشار ريدناب، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "تلقيت عروضا لتدريب الأهلي والزمالك وكانت لديهم مشاريع جيدة ".

وأختتم: "أتفرغ حاليا للاستمتاع بحياتي والسفر حول العالم، وأتمنى زيارة مصر".