نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل معلقى المباراة والقنوات الناقلة للقمة الـ127 بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة أن إبراهيم نور الدين سيدير مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر لها السابعة مساء اليوم الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، والتي تقام باستاد القاهرة الدولى.

ويعاون إبراهيم نور الدين في إدارة مباراة القمة كل من سامى هلهل وهانى عبد الفتاح، وأحمد الغندور حكما رابعا، محمد عادل حكما لتقنية الفيديو، ومحمود أبو الرجال مساعد أول للتقنية الفيديو، وعاطف حسين مساعد ثان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك في الدورى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلى والزمالك في الدورى

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة دوري nile.

معلقو مباراة الأهلى والزمالك

يتكون طاقم تعليق مباراة القمة 127 من مؤمن حسن وأيمن الكاشف على القناتين الصوتيتين الأولى والثانية.

يراقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام وإبراهيم حسن، بعض اللاعبين فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها مساء الاثنين باستاد القاهرة ضمن منافسات الدورى المصرى، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين أحمد حمدى لاعب الزمالك وعمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلى.