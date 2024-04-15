نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر في ورطة.. غيابات الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء في كل مكان، عن غيابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في قمة الدوري أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، غيابات المارد الأحمر أمام القلعة البيضاء في قمة الدوري العام.

قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة الزمالك

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، كريم الدبيس.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا، أنتوني موديست.

غيابات الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، ١١ لاعبًا من قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام الزمالك في القمة والتي ستقام ضمن مؤجلات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد المدرب السويسري كلًا من:- محمد الشناوي، حمزة علاء، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح، مروان عطية، بيرسي تاو، حسين الشحات، إمام عاشور، أليو ديانج، محمد الضاوي كريستو، كريم فؤاد.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.