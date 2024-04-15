نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يعوض جوميز غيابات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري اليوم ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء عن غيابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، غيابات الفارس الأبيض أمام الشياطين الحمر في قمة الدوري العام.

غيابات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

وتختلف أسباب الغيابات التي يعاني منها نادي الزمالك، فهناك عدد كبير من اللاعبين يعانون من إصابات مختلفة، وآخرون يغيبون بسبب وجهة نظير فنية من جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

قائمة غيابات الزمالك أمام الأهلي في الدوري

محمد صبحي - مزق في العضلة الضامة.

محمود علاء - جزع في أربطة الكاحل.

محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش – رباط صليبي.

يوسف أوباما – جراحة في فك الفم.

ابراهيما نداي ومحمد عاطف ومهاب ياسر ومحمد أشرف روقا وزياد كمال - لأسباب فنية.

محمود عبد الرازق شيكابالا - لعدم الجاهزية البدنية بعد غيابه في الفترة الأخيرة؛ بسبب معاناته من نزلة برد.

مصطفى شلبي - لعدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه من الإصابة في الضلوع.

موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.