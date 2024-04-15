نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر محبي وعشاق الكرة الإسبانية مباريات الليجا في الموسم الحالي والذي تكون فيه هناك مواجهات قوية وشرسة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.



نجح برشلونة في الفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع غريمه ريال مدريد الذي يقترب من التتويج باللقب في الموسم الحالي.



يحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 70 نقطة بينما جاء جيرونا في المركز الثالث برصيد برصيد 65 نقطة.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن..



1 - ريال مدريد 78 نقطة

2 - برشلونة 70 نقطة

3- جيرونا 65 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 61 نقطة

5- أتلتيك بلباو 57 نقطة

6 - ريال سوسيداد 49 نقطة

7 - ريال بيتيس 45 نقطة

8 - فالنسيا 44 نقطة

9 - خيتافي 39 نقطة

10 - اوساسونا 39 نقطة

11 - فياريال 39 نقطة

12 - لاس بالماس 37 نقطة

13 - إشبيلية 34 نقطة

14 - ديبورتيفو ألافيس 32 نقطة

15 - ريال مايوركا 31 نقطة

16 - رايو فاليكانو 31 نقطة

17 - سلتا فيجو 28 نقطة

18 - قادش 25 نقطة

19 - غرناطة 17 نقطة

20 - الميريا 13 نقطة