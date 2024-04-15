نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدافو الدوري الإسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح أرتيم دفبيك نجم جيرونا في خطف صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني مؤقتا من جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الذي كان مسيطرا على جدول هدافي الليجا في الفترة الماضية.



يحتل أرتيم دوفبيك صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 17 هدف بينما جاء بيلينجهام نجم ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 16 هدفًا في حين احتل انتي بوديمير نجم اوساسونا المركز الثالث برصيد 16 هدفًا.



واحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور المركز العاشر في ترتيب جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 12 هدف.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد.



1 - ارتيم دوفبيك - جيرونا - 17 هدف

2 - جود بيلينجهام - ريال مدريد - 16 هدف

3 - انتي بوديمير - اوساسونا - 16 هدف

4 - بورخا مايورال - خيتافي - 15 هدف

5 - ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد - 14 هدف

6 - ألكسندر سورلوث - فياريال - 14 هدف

7 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 13 هدف.

8 - أنطوان جريزمان- أتلتيكو مدريد- 13 هدف.

9 - هوجو دورو - فالنسيا - 12 هدف.

10 - فينيسيوس جونيور- ريال مدريد - 12 هدف