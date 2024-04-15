ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين.:-

وستقام مبارتين اليوم الأحد، حيث سيواجه فيورنتينا نظيره جنوى كما سيواجه أتلانتا نظيره هيلاس فيرونا.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدافو الدوري الإيطالي 2023-2024 قبل مواجهات اليوم الإثنين في المقال التالي

محمد يوسف

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