نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدافو الدوري الإيطالي 2023-2024 قبل مواجهات اليوم الإثنين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يترقب عشاق ومحبي الدوري الإيطالي باقي منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الكالتشيو في الموسم الحالي.
وستقام مبارتين اليوم الأحد، حيث سيواجه فيورنتينا نظيره جنوى كما سيواجه أتلانتا نظيره هيلاس فيرونا.
ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين.:-
هدافي الدوري الإيطالي
1 - لوتارو مارتينيز - انتر ميلان - 23 هدف.
2 - دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - 15 هدف.
3 - أوليفيه جيرو - ميلان - 13 هدف.
4 - باولو ديبالا - روما - 13 هدف.
5 - ألبرت جودموندسون - جنوى 12 هدف.
6 - دوفان زاباتا - أتلانتا- 12 هدف.
7 - تيون كوبمينرس - برشلونة - 12 هدف.
8 - ملركوس تورام - إنتر ميلان - 11 هدف.
9 - روميلو لوكاكو - روما - 11 هدف.
10 - تيون كوبمينرس - أتلانتا - 11 هدف