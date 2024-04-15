نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة 127.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استعداداته لمواجهة نظيره فريق الزمالك مساء اليوم الإثنين وذلك في إطار مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد القاهرة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم برصيد 21 نقطة من 10 مباريات.

بينما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة.

وسوف تذاع أحداث مباراة القمة بين الأهلي ونادي الزمالك مساء اليوم الإثنين في بطولة الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.