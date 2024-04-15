نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-4-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام 6 مواجهات اليوم الإثنين 15-4-2024، وتعد أبرز مواجهات اليوم الديربي الناري الذي سيجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق الخامس عشر من شهر أبريل الجاري في جميع البطولات.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-4-2024

الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد إيفرتون – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري الإسباني

أوساسونا ضد فالنسيا – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري الإيطالي

فيورنتينا ضد جنوي – في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

أتلانتا ضد هيلاس فيرونا – في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري المصري

بيراميدز ضد المقاولون العرب – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الأهلي ضد الزمالك – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الإثنين 15-4-2024

يمكنكم مشاهدة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي والإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتذاع مباريات الدوري الإيطالي على قنوات أبوظبي الرياضية، فيما تذاع مباريات الدوري على قنوات أون تايم سبورتس.