نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024 قبل مواجهات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو الدوري المصري في معرفة جدول ترتيب دوري نايل قبل مواجهات اليوم الإثنين 15-4-2024، والتي تشهد قمة نارية بين الأهلي والزمالك على استاد "القاهرة الدولي".

ويلتقي النادي الأهلي مع غريمه التقليدي نادي الزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة في لقاء مؤجل بينهما من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري.

كما يستضيف نادي بيراميدز نظيره المقاولون العرب في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات اليوم الإثنين

يحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، ويأتي فريق إنبي في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثالث بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف.

1- بيراميدز: 29 نقطة.

2- إنبي: 28 نقطة.

3- المصري: 28 نقطة.

4- الاتحاد السكندري: 27 نقطة.

5- زد: 24 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا: 23 نقطة.

7- الجونة: 22 نقطة.

8- سموحة: 22 نقطة.

9- الأهلي: 21 نقطة.

10- فيوتشر: 21 نقطة.

11- طلائع الجيش: 21 نقطة.

12- الزمالك: 18 نقطة.

13- البنك الأهلي: 18 نقطة.

14- الإسماعيلي: 18 نقطة.

15- بلدية المحلة: 16 نقطة.

16- فاركو: 12 نقطة.

17- المقاولون العرب: 12 نقطة.

18- الداخلية: 9 نقاط.