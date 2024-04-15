نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الإثنين الموافق الخامس عشر من شهر أبريل الجاري، إقامة مواجهتين فقط في الدوري الإيطالي بموسمه الجاري 2023-2024.

ويلتقي فريق فيورنتينا مع نظيره جنوي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأسبوع الثاني والثلاثين من الكالتشيو.

وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلانتا نظيره هيلاس فيرونا على ملعب "جيويس".

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الإثنين

يحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، ويأتي غريمه التقليدي إي سي ميلان في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يأتي يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

1- إنتر ميلان: 83 نقطة.

2- ميلان: 69 نقطة.

3- يوفنتوس: 63 نقطة.

4- بولونيا: 59 نقطة.

5- روما: 55 نقطة.

6- أتالانتا: 50 نقطة.

7- لاتسيو: 49 نقطة.

8- نابولي: 49 نقطة.

9- تورينو: 45 نقطة.

10- فيورنتينا: 43 نقطة.

11- مونزا: 43 نقطة.

12- جنوى: 38 نقطة.

13- ليتشي: 32 نقطة.

14- كالياري: 31 نقطة.

15- أودينيزي: 28 نقطة.

16- إمبولي: 28 نقطة.

17- هيلاس فيرونا: 27 نقطة.

18- فروزينوني: 27 نقطة.

19- ساسولو: 26 نقطة.

20- ساليرنيتانا: 15 نقطة.