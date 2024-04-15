مفاجأة كولر المدوية.. التشكيلة المتوقعة للأهلي ضد الزمالك في القمة 127

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية، المواجهة المرتقبة بين الأهلي ونظيره الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحل فريق الأهلي ضيفا على نظيره الزمالك، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين، الموافق 15-4-2024، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري Nile.

- مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك في دوري Nile

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لمواجهة الزمالك في قمة دوري NILE، حيث يعمل كولر على تحديد ملامح التشكيلة المناسبة للمباراة المرتقبة.



من المتوقع أن يحمل تشكيل الأهلي بعض المفاجآت، حيث سيبدأ المباراة باللاعب الفلسطيني وسام أبوعلي في خط الهجوم، بعد أدائه المميز وتسجيله هدف الفوز في المباراة السابقة ضد زد.

ومن المتوقع أيضًا أن يتم الدفع بالظهير الأيسر علي معلول للمشاركة في المباراة، خلفًا لكريم الدبيس الذي كان ضمن التشكيلة الأساسية في المباراة السابقة أمام زد.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيلة تضم كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - على معلول.

خط الوسط: كوكا - عمرو السولية - مروان عطية.

خط الهجوم: محمود كهربا - وسام أبوعلى - طاهر محمد طاهر.

- الغيابات تضرب صفوف المارد الأحمر أمام الزمالك في دوري Nile

ضربت الغيابات صفوف فريق الأهلي، بعد غياب عدد من اللاعبين الرئيسيين، عن القائمة الأساسية لمواجهة الزمالك في الدوري.

وتأكد غياب العديد من اللاعبين عن المباراة هم، محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، حمزة علاء، محمد الضوي كريستو، إمام عاشور، وكريم فؤاد.

وحقق فريق الأهلي الفوز، في آخر مواجهاته بالدوري، على حساب نظيره زد بهدفودوم رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

أما الزمالك، فقد حقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد على الإتحاد السكندري في المباراة التي أُقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، والتي كانت أيضًا ضمن مؤجلات الجولة الثامنة.

يحتل فريق الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل" برصيد 27 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

